باسيل: نقوم بمقاومة من نوع آخر لتحرير قرارنا المالي والاقتصادي

شدد رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ على أن "من يتمسك بحقه ينجز كل شيء في وجه أي مغتصب أو معتدي".

وخلال لقاء شعبي في خربة قنافار خلال جولته في ​البقاع الغربي​، أشار إلى أن "حق الدفاع عن النفس وتحرير الأرض مقدس ومكرس في الشرائع الدولية"، لافتاً إلى أن "25 أيار محطة في ​تاريخ لبنان​ نتذكرها كل يوم لندرك أننا قادرون على إنجاز أي شيء".

وأشار إلى أن البعض انتقد إستقابله رئيس لجنة العلاقات الخارجية في ​الكونغرس الأميركي​ المؤيد لإسرائيل اليوم وكأن لا أحد غيره قام باستقباله، لافتاً إلى أن استقبله لأنه يحاول أن يغير موقف أي شخص ليكون مؤيداً للبنان، مذكراً بأنه كان مؤيداً لقانون إستعادة إستقلال لبنان في الكونغرس الأمريكي، الذي كان التمهيد للتحرير، مشدداً على أن السيادة لا تتجزأ ويجب أن تكون كاملة، مشدداً على أن "مسؤوليتنا من موقعنا ان نجند الاخرين بخدمة قضيتنا لا ان نتجند لخدمة الآخرين".

واعتبر باسيل أن "ما يهدد وطننا اليوم هو وضع اليد المالية عليه"، مشيراً إلى أننا "نقوم بمقاومة من نوع آخر لتحرير قرارنا المالي والاقتصادي من السلب والتسلط".

وأضاف: "سيادتنا واستقلالنا باتا محصنين بنسبة كبيرة ونريد تحصين انساننا لنعيش مواطنين متساوين واحرارا في كل لبنان".