ترامب يصل اليابان في زيارة تاريخية.. وقضايا «جوهرية» على الطاولة

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى العاصمة طوكيو، في زيارة تستمر أربعة أيام، ويرافقه فيها قرينته «ميلانيا».
ورجحت الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن يناقش ترامب – بعد غدٍ الاثنين - مع رئيس الوزراء شينزو آبى قضية كوريا الشمالية والقضايا المتعلقة بالأمن واتفاق التجارة الثنائية، كما يجري الزعيمان محادثات حول العلاقات مع إيران في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الجمعة، أنّ الزيارة تأتي كلحظة تاريخية في اليابان، وتُظهر أنّ التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.
ومن المقرر أن يشاهد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدًا الأحد مباراة لمصارعة السومو، حسبما قال مسؤول أمريكي رفيع.
وأوضح المسؤول الذى لم يتم الكشف عن هويته، أنّه ستكون هناك بعض الأمور الجوهرية التي سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة، دون مزيد من التوضيح.
وسيجتمع الرئيس الأمريكي خلال زيارته أيضًا، بالإمبراطور الجديد ناروهيتو؛ ليصبح بذلك أول رئيس دولة أجنبية يلتقيه.
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