شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين أبو جاد يطالب بتخصيص عربات مترو لزوار المتاحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وطالب " أبو جاد " فى بيان له ، من الحكومة باتخاذ قرار فى ضوء الاجتماعات التى تتم مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير الأثار ومحافظ الجيزة ومحافظ القاهرة لتخصيص عربة مترو فقط لزوار المتاحف الثلاث الكبرى وهي المتحف الكبير والمتحف المصري في التحرير ومتحف الحضارة في الفسطاط، وسيكون مكتوبا عليها أسماء المتاحف الثلاثة وتنقل زوارهم فقط .

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية ،وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطة بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.

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