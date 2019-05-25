محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
استقبلت هيئة ميناء دمياط 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، اليوم السبت، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3982 طن قمح و39 سيارة نقل محملة بـ 2168 طن قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173350 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72544 طنا.
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1750 طن فوسفات و13000 طن ملح و9860 طن يوريا و2130 طن رمل.
كانت هذه تفاصيل خبر ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويصدر 13 ألف طن ملح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.