ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويصدر 13 ألف طن ملح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

استقبلت هيئة ميناء دمياط 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، اليوم السبت، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3982 طن قمح و39 سيارة نقل محملة بـ 2168 طن قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173350 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72544 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1750 طن فوسفات و13000 طن ملح و9860 طن يوريا و2130 طن رمل.