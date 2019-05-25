إحالة قاتل الكاهن مقار سعد إلى محكمة الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحال المستشار خالد الأتربي، المحامى العام الأول لنيابات نيابة جنوب بنها الكلية، اليوم السبت، خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات بطنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه.

وياتي قرار الإحالة بعد ١٠ أيام من وقوع الجريمة.

و أفادت تحقيقات النيابة، أن المجنى عليه أصيب بـ٧ طلقات فى الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع التى أصابت جسد المجنى عليه.

وقدمت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمتى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وذلك بعد ١٠ أيام فقط من وقوع الجريمة انتهت خلالها التحقيقات متضمنة اعترافات المتهم وتمثيله الجريمة فى حضور النيابة العامة وسط حراسة مشددة وسماع اقوال شهود العيان والضباط مجرى التحريات.

فيما تضمن أمر الإحالة ملخصا للاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهم حول ارتكابه الجريمة بالاضافة إلى تقرير خبراء ماسبيرو حول تفريغ كاميرات المراقبة التى سجلت الجريمة.

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وذكر بيان صادر من مديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة مقتل القس مقار سعد، راعي كنيسة ماري مرقس في شارع الوحدة العربية بشبرا الخيمة، على يد "فراش" بسبب مشاجرة بينهما لطلب المتهم أموالا من المجني عليه لمساعدته في تزويج بناته.

وأشار البيان، أنه تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة ماري مرقس بمنطقة الوحدة العربية، بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفى داخل الكنيسة.

أُخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية.

بالفحص تبين إطلاق خادم الكنيسة "كمال. ش. ش" 54 سنة، عدة أعيرة نارية صوب القس "مقار" 65 سنة راعي الكنيسة، من سلاح ناري (طبنجة كانت بحيازته) محدثا إصابته بطلق ناري في الرأس وتوفى على إثرها في الحال.

وقال البيان إن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليه، لسابقة اتفاق المجني عليه مع المتهم بمساعدته في زواج بناته على إعطائه مبالغ مالية، ولم يف بذلك، ومنذ يومين أعطاه 1000 جنيه، واليوم عاود المتهم طلب مبلغ مالي آخر من المجني عليه إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية أطلق على إثرها عدة أعيرة نارية صوبه محدثا إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا.

وأضاف البيان أن المتهم سلم نفسه بديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة لعدم وفاء المجني عليه بوعده بمساعدته ماليًا، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منه، وفى سبيل ذلك اشترى السلاح المستخدم في الواقعة وأخفاه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس واليوم أحضره واعتدى على المجني عليه.