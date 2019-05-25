رئيس جنوب إفريقيا يؤكد تطلعه للقاء الرئيس السيسي في الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - بريتوريا - (أ ش أ):

أعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن تقديره واعتزازه بقيام مصر بإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للمشاركة فى مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد، معرباً عن تطلعه للالتقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ان ذلك جاء خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي تم انتخابه في مايو الجاري رئيساً للبلاد التي أجريت فى إستاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا.

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وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء التقى على هامش الحفل مع رئيس جنوب إفريقيا المنتخب، حيث نقل الدكتور مصطفى مدبولى تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الإفريقي إلى الرئيس رامافوزا، بمناسبة انتخابه رئيساً لجنوب إفريقيا، مؤكداً أن الرئيس السيسى يتطلع لأن تشهد فترة رئاسة رامافوزا مزيداً من التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، سواء على المستوى الثنائي، أو على صعيد التعاون القارى فى إطار الاتحاد الإفريقي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تعزيز التعاون فى الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا بلغ 314 مليون دولار في عام 2017 بعد أن كان 132 مليون دولار فقط في عام 2013، ومع ذلك فإن هذا الحجم من التجارة يظل غير متناسب مع الإمكانات الكبيرة التى يمتلكها البلدان.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى التقى على هامش مراسم التنصيب بعدد من القادة والمسئولين الأفارقة الذين شاركوا فى الاحتفالية، حيث طلبوا نقل تحياتهم إلى الرئيس السيسى، مشيدين بالجهود التى يبذلها من أجل تعزيز التعاون الأفريقى، وما يقوم به من مساع متواصلة لتحقيق التنمية وحل المشكلات التى تواجه دول القارة.