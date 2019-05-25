بسبب زوجته.. جورج كلوني قلق من استهداف "داعش" لعائلته

عبر الممثل الأمريكي الشهير، جورج كلوني، عن مخاوفه بشأن استهدافه هو وعائلته من قبل تنظيم "داعش".
وقال كلوني إن عائلته في خطر بعد أن تولت زوجته المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين أولى القضايا ضد "داعش"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتمثل أمل كلوني، نادية مراد البالغة من العمر 23 عاما، والتي تقول إنها
ومنذ أن تولت أمل علم الدين القضية، أشار كلوني إلى أن أسرته لديها مشكلات أمنية حقيقية، تتعامل معها بشكل يومي إلى حد ما.
وصرح النجم الأمريكي بأنه لا يريد أن يكون أطفاله أهدافا بسبب ذلك، مضيفا: "زوجتي
وكانت أمل كلوني قد تحدثت في برنامج "توداي شو" في الولايات المتحدة حول مخاوفها عند اتخاذ قرار رفع القضية إلى المحكمة، وقالت: "هذا شيء ناقشته مع زوجي قبل أن أتحمل شيئا كهذا، نحن على دراية ببعض المخاطر التي تنطوي عليها القضية".
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