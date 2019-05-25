كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 50 مسلحاً من طالبان جنوب أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر عسكرية أفغانية السبت، أن 34 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان قُتلوا في اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي الحركة في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن قتلت مسلحي طالبان في منطقة مارجه بالإقليم.

وبالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الأمن غارات جوية منفصلة في مناطق قلعة موسى ونهر السراج وسانغين، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحاً.

وتابعت المصادر "في منطقة قلعة موسى، أسفرت غارتان عن مقتل 8 من مسلحي طالبان وتدمير مركبة" مضيفة أن غارة جوية في منطقة نهر السراج قتلت 4 من مقاتلي طالبان وأصابت آخر.

ونفذت قوات الأمن غارات جوية مماثلة في منطقة سانغين، مما أسفر عن مقتل 4 من مقاتلي طالبان وتدمير مركبتين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على الاشتباك والغارات الجوية حتى الآن.