كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الدولية تطالب روسيا بتحرير السفن الحربية الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت المحكمة الدولية لقانون البحار، السلطات الروسية، اليوم السبت، على الإفراج الفوري عن السفن الحربية الثلاث الأوكرانية وطاقمها الذين تم أسرهم في نوفمبر الماضي في البحر الأسود والامتناع عن أي إجراءات قانونية ضدهم.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قالت المحكمة الدولية فى قرار صدر هذا السبت، في غياب ممثلين روس، إنه يتعين على السلطات الروسية "القيام بما هو ضروري" حتى تتمكن السفن التي تم الاستيلاء عليها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 24 "من العودة فوراً" إلى أوكرانيا.