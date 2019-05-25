كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحذر من المضاربة بعملة اليوان وسط انخفاض مستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة الرقابة على البنوك والتأمين في الصين، اليوم السبت، إنها لا تتوقع انخفاضًا مستمرًا في قيمة اليوان، وحذرت الباعة المضاربين من أنهم "سيتكبدون خسائر فادحة" إذا راهنوا على العملة.

ووفقاً لوكالة رويترز، فقد اليوان أكثر من 2.5% مقابل الدولار منذ احتدام الصين والولايات المتحدة. احتدم النزاع التجاري في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الآن أقل من عُشر اليوان بعيدا عن السلطات مستوى 7 لكل دولار وقد أشار في الماضي كحد أدنى.

وقال شياو يوان تشي، المتحدث باسم لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، "إن التقلبات قصيرة الأجل في سعر صرف اليوان أمر طبيعي، ولكن على المدى الطويل، تحدد العوامل الاقتصادية الصينية أن اليوان لن ينخفض ​​باستمرار"، وأضاف "أولئك الذين يتكهنون ويختصرون اليوان سيعانون بالتأكيد خسارة فادحة".