كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يطالب اليابان بصفقة تجارية وشراء المزيد من السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في خلاف حول التجارة مع اليابان اليوم السبت، حيث أبلغ قادة الأعمال في طوكيو بعد دقائق من هبوطه بأنه يريد من طوكيو إزالة الحواجز التي تحول دون بيع الصادرات الأمريكية وشراء المزيد من الأسلحة الدفاعية الأمريكية.

وفي تصريحات غير رسمية في حفل عشاء حضره مسؤولون تنفيذيون من العلامات التجارية اليابانية البارزة مثل تويوتا وسوفت بانك، قال ترامب: "تتمتع اليابان بميزة كبيرة لسنوات عديدة.. هذا حسن. ربما لهذا السبب أعجبنا كثيرًا، ولكن سوف نحصل عليه أكثر عدلاً، كما أعتقد وسنفعل ذلك".

وأكد ترامب أن اليابان يمكن أن تقلل من عدم التوازن عن طريق شراء طائرات وصواريخ وصواريخ إضافية من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن المعدات العسكرية يمكن أن تكون في متناول اليد في وقت قريب.

"كما تابع ترامب :"لدينا أيضا علاقة هائلة بالجيش، واليابان تطلب الكثير من المعدات العسكرية.. نحن نصنع أفضل المعدات في العالم. 'وهكذا ، تقوم اليابان بتنفيذ طلبيات كبيرة جدًا، ونحن نقدر ذلك، ونعتقد أنه من المحتمل أن يكون مناسبًا الآن مع كل ما يجري.. العالم يتغير.'