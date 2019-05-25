كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحول أسلحة بقيمة 8 مليار لردع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، الموافقة على نقل أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة في محاولة "لردع العدوان الإيراني".

وقال بومبيو، إن القرار وفق "المادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة". وبهذه الطريقة، أمرت وزارة الخارجية "بالإكمال الفوري للإخطار الرسمي بـ 22 عملية نقل أسلحة معلقة" إلى هذه الدول المتحالفة معها في الخليج العربي.

وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية: "هذه المبيعات ستدعم حلفائنا، وتحسن الاستقرار في الشرق الأوسط، وتساعد هذه الدول على الثني عن جمهورية إيران الإسلامية والدفاع عنها".