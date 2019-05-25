كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعتزم العفو عن جنود متورطين بجرائم حرب فى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم العفو عن العديد من المتهمين العسكريين الأمريكيين السابقين الذين تم مقاضاتهم على جرائم حرب.

وقال ترامب لمراسل بالقرب من البيت الأبيض قبل مغادرته إلى اليابان: "إننا نفكر في العديد من العفو، والكثير من الأشخاص المختلفين.. بعض هؤلاء الجنود هم أشخاص قاتلوا بجد لفترة طويلة ".

وأضاف الرئيس إن الأمر يتعلق بحوالي اثنين أو ثلاثة عسكريين سابقين.

وقال مراسل صحيفة نيويورك تايمز: أعضاء القوات الخاصة الأمريكية تعرضوا للتهديد لرغبتهم في الإبلاغ عن جرائم الحرب في العراق"، فأجاب ترامب : "أنت تعلم أننا نعلمهم أن يكونوا مقاتلين كبار، وأحيانًا عندما يقاتلون، أعتقد أنهم يعاملون حقًا بشكل غير عادل".