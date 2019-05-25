كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 13 عنصرا حوثيا جراء مواجهات في مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية اليمنية من جهة وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، شمال شرق مدينة تعز، أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من الميليشيات.

وبحسب مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي، فإن قوات الشرعية شنت هجوماً على الميليشيات انتهى بسيطرتها على عدد من المباني ووصولها إلى مستشفى اليمن الدولي، الذي يعتبر أحد أهم الخطوط الدفاعية لميليشيات الحوثي في تعز.

وكان الجيش اليمني قد أحرز تقدماً إثر هجومه على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

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وأفاد مصدر عسكري أن الجيش الوطني هاجم مواقع الميليشيات الانقلابية في "جبل الوعش" و"الدفاع الجوي" و"الأربعين" و"الحرير"، وحقق تقدماً باتجاه "جبل الوعش" المطل على "شارع الستين والخمسين" شمال المدينة.

وأضاف المصدر أن "عددا من ميليشيات الحوثي قتلوا وأصيب العشرات، وتم تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر الميليشيات"، مؤكداً أن المواجهات لا تزال مستمرة.

يُذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، يخوض حالياً عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.