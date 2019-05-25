كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سريلانكا تجمد الحسابات البنكية لـ 41 إرهابيا مشتبها بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع "هندوس تايم" أنه تجميد الحسابات البنكية لـ 41 مشتبهًا بالإرهاب في سريلانكا على صلة بالجماعة االإرهابية المتطرفة المحظورة الوطنية "توحيد جاماث" التي كانت وراء تفجيرات "عيد الفصح" في البلاد، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال المتحدث بإسم الشرطة أن المشتبه بهم هم تحت حراسة إدارة التحقيقات الإرهابية (TID) وإدارة التحقيقات الجنائية (CID).

نفذ تسعة انتحاريين، بينهم امرأة، سلسلة من الانفجارات المدمرة التي مزقت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة، مما أسفر عن مقتل 258 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

ونقلت صحيفة تايمز أونلاين أن الحسابات يبلغ مجموعها 759.335 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى 79333 دولارًا تم الاستيلاء عليها من حيازة المشتبه بهم وقت اعتقالهم يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، بدأت إدارة البحث الجنائي في التحقيق في أصول بقيمة 30 مليون دولار مملوكة للمشتبه بهم.