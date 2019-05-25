“بنعجيبة” يكشف حصيلة حملة التبرع بالدم حتى 15 رمضان.. أكثر من 13 ألف كيس

كشف محمد بنعجيبة، رئيس المركز الوطني لتحاقن الدم، عن حصيلة حملة التبرع بالدم المنظمة بعدد من مساجد المملكة خلال رمضان.

ونشر بنعجيبة، صباح اليوم السبت، حصيلة حملة التبرع بالدم خلال رمضان،والتي تهدف إلى الحصول على 25 ألف و92 متبرع بالدم حتى نهاية الشهر، وأوضح أنه حتى منتصف رمضان، تم تحقيق 52 بالمائة من التبرعات المستهدفة.

وبلغ عدد أكياس الدم المحصل عليها من مختلف المدن المغربية، 13 ألف و135 كيسا.

وحققت الدار البيضاء النسبة الأكبر من التبرعات بـ5900 كيسا تليها الرباط بـ5360، ثم مراكش بـ2500 كيسا.

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وكان أنس الدكالي، وزير الصحة، دعا المواطنين والمواطنات إلى الإقبال على حملات التبرع بالدم، خلال شهر رمضان، مشددا على أن لا تأثير في صحتهم.

وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس النواب، قبل أسبوعين، أنه في السنوات الـ7 الماضية، ارتفع عدد المتبرعين بالدم بـ7 في المائة كل سنة، مشددا على أن هناك وعيا لدى المغاربة بأهمية التبرع بالدم.

يذكر أن المركز الوطني لتحاقن الدم أطلق الحملة الوطنية للتبرع بالدم، مع بداية شهر رمضان، التي ستشمل 99 مسجدا في مختلف مدن المملكة.

وقال محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم في المغرب، في تصريح سابق لـ“اليوم24″، إن شهر رمضان يعتبر مرحلة صعبة تتميز بنقص كبير في كمية الدم، خصوصا لتزامنه مع فصل الصيف.

وتهدف الحملة، بحسب مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، إلى بلوغ نسبة 100 في المائة من التبرعات الطوعية، والحصول على 23 ألف تبرع بالدم، بالإضافة إلى تحقيق ما بين 900 إلى 1000 تبرع يوميا، بينما تشير المعطيات إلى حاجة ما بين 700 و800 مريض إلى الدم يوميًا.