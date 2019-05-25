لاعبو الترجي: “كنا أفضل من الوداد.. كان بإمكاننا الانتصار بفارق مريح ومباراة العودة “فخ” – فيديو – اليوم 24 Loading ... Loading ... لاعبو الترجي: “كنا أفضل من الوداد.. كان بإمكاننا الانتصار بفارق مريح ومباراة العودة “فخ” – فيديو – اليوم 24

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