ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حافلتي العمال بطنجة إلى 4 قتلى

أفاد مصدر طبي من مستشفى محمد الخامس بطنجة ل”اليوم 24″، أن حصيلة ضحايا حادثة السير التي وقعت صباح اليوم السبت، ارتفعت إلى 4 أشخاص.

وكشف المصدر ذاته، أن الضحية فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى، حيث حاول الطاقم الطبي إسعافه، لكن حالته الصعبة حالت دون ذلك، ولم يستطع المقاومة.

وعاشت مدينة طنجة على وقع حادثة سير مروعة، بين حافلتين لنقل العمال، على مستوى منطقة “الحرارين”، أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة أزيد من 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.