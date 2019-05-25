صادم..مسنة تبلغ من العمر 102 سنة تقتل جارتها بطريقة بشعة..خنق وضرب!

اعترفت مسنة تبلغ من العمر 102 سنة، في دار رعاية المسنين، في فرنسا، بقتل جارتها العجوز البالغة من العمر 92 سنة.

وأفاد موقع “France info ” أن المشتبه بها، اعترفت لإحدى العاملات في الدار بأنها قتلت جارتها، عبر خنقها بوسادة، ثم توجيه ضربات متتالية على رأسها ما أدى إلى وفاتها فورا.

وأضاف الموقع ذاته، أن العاملة وجدت العجوز الضحية، ميتة على السرير وفي جسدها العديد من الكدمات، وبعد إجراء الفحوصات تبين أنها ماتت خنقا ونتيجة لضربات على الرأس كذلك.

وفور وقوع الحادث، اتصلت إدارة المستشفى بالشرطة، وتم اقتياد العجوز إلى مستشفى الأمراض العقلية لتقييم حالتها النفسية، ومدى إمكانية إحالتها إلى للمحاكمة.