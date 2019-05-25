فيصل فجر وبامو ينزلان لدوري الدرجة الثانية الفرنسي رفقة “كان”

حافظ موناكو على مكانه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم رغم الخسارة بهدفين، أمام مستضيفه نيس أمس الجمعة في الجولة الختامية للموسم بعد أن كان قريبا من الهبوط بينما غادر كان الأضواء.

ويحتل موناكو المركز 17 برصيد 36 نقطة متفوقا بنقطتين على ديجون الذي سيواجه لانس في ملحق الهبوط والصعود بعد فوزه على ضيفه تولوز 2-1.

وسينضم كاين إلى غانغون الهابط بالفعل في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل بعد خسارته 1-صفر على أرضه أمام بوردو ليحتل المركز قبل الأخير في الترتيب برصيد 33 نقطة.

وأنهى باريس سان جيرمان البطل الموسم بالخسارة 3-1 أمام مستضيفه ستاد رانس الذي يحتل مركزا في وسط الترتيب.

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وبدأ موناكو المباراة أمام نيس على ملعب اليانز ريفييرا وهو يتفوق بفارق الأهداف على كاين، الفريق الوحيد الذي كان يملك الفرصة للحاق به، لكنه تأخر بهدف على عكس سير اللعب.

ووضع بنوا بدياشيلي لاعب موناكو الكرة بالخطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت تمريرة عرضية في الدقيقة 36 ليتقدم نيس بهدف قبل أن يضاعف ميكائيل لو بيهان الغلة بعد الاستراحة من ركلة جزاء.

وعاد المدرب ليوناردو جارديم إلى موناكو في يناير كانون الثاني بعد أن حل تييري هنري بدلا منه في اكتوبر تشرين الأول وأنقذ المدرب البرتغالي النادي الذي حصد 15 نقطة في سبع مباريات بين فبراير شباط ومنتصف مارس اذار.

وبعدما حسمت بطاقات التأهل لدوري الأبطال والدوري الأوروبي بالفعل الأسبوع الماضي خسر ليل صاحب المركز الثاني 3-1 أمام مستضيفه ستاد رين وفاز أولمبيك ليون، الثالث، 3-2 على نيم.