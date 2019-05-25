بعد توالي الفضائح.. مجلس “المستشارين” يقرر إعادة تهيئة قاعة الجلسات العامة

بعد الفضائح المتتالية للبث المباشر لجلسات مجلس المستشارين الأسبوعية، إثر تعطل أجهزة البث التلفزي، وبعدما قرر مكتب المجلس، في اجتماع سابق، اللجوء إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من أجل تأمين البث المباشر، قرر المكتب في اجتماعه مؤخرا، إعادة تهيئة قاعة الجلسات العامة.

وعلم “اليوم 24″، أن المكتب اتخذ قراره رقم 1/16/2019، يقضي بتكليف إدارة المجلس بإعداد تصور حول إعادة تهيئة قاعة الجلسات، ومن المرتقب أن يعرض التصور في اجتماع المكتب ليوم الثلاثاء المقبل.

وكان المكتب قرر إسناد كل العمليات المرتبطة بتجديد المركب السمعي البصري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وقرر المكتب في اجتماع سابق أيضا، الاستعانة بخدمات، وآليات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من أجل تصوير، وبث الجلسات العامة للمجلس، عبر تخصيص وحدة تقنية متنقلة.