ربيع القاطي: الدراما تفتقد للأعمال التاريخية.. وسأطل في مسلسل على قناة ” إم بي سي”-فيديو

قال الفنان المغربي، ربيع القاطي، إنه يلزمنا على المستوى الفني في المغرب، الوقوف مع ذواتنا والسفر إلى الوراء والبحث في تاريخنا، لأن هناك خصاص في الدراما في هذا الاتجاه.

وأضاف القاطي في حديثه مع “اليوم 24″، أنه في مراحل الخميسنيات والستينات، والسبعينيات، كانت هناك أحداث أثرت على تاريخنا، وبالتالي وجب العودة إليها عبر أعمال فنية.

وكشف ربيع القاطي، أنه يلعب دور بطولة رفقة الممثلة كليلة بونعيلات، في مسلسل جديد، أشرف عليه المخرج ابراهيم الشكيري، سينقل المشاهد إلى فترة الخميسنيات، بقصة رومانسية، ترصد القيم الإنسانية التي كانت سائدة في تلك الفترة.

ربيع القاطي، كشف كذلك أنه يشارك كضيف شرف في مسلسل سعودي مصري، يعرض عل قناة Mbc، بعنوان “أيام فندق شهر العسل”، ويستقطب في حلقاته نجوما التمثيل من مختلف الدول العربية.