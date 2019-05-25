حوادث الاعتداء تتكرر..إصابة أستاذ لمادة الرياضيات بجروح في الوجه والرأس بسبب اعتداء تلميذ

تعرض أستاذ لمادة الرياضيات، بالثانوية التأهيلية السعادة، بالقصر الكبير، يوم الخميس الماضي، إلى اعتداء خطير، من طرف أحد التلاميذ، ما خلف له جروحا على مستوى الوجه والرأس، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي هذا السياق، استنكر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقصر الكبير، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإعتداء الذي تعرض له الأستاذ عدنان الأحمدي، واعتبر الحادث “مسا مباشرا بأسرة التربية والتعليم أصبح متكرر الحدوث”.

ودعا المصدر ذاته “وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها، في محاربة كل الظواهر السلبية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، بالعنف المدرسي، وذلك بتحيين النصوص القانونية بما يخدم إرساء عقوبات حقيقية زجرية لمثل هذه التجاوزات”.

كما طالب المصدر ذاته “المديرية الإقليمية لتحمل مسؤوليتها في مؤازرة الأستاذ ومتابعة حالته الصحية الجسدية والمعنوية، كما دعا الجهات المختصة إلى التدخل من أجل ضمان أمن وسلامة العاملين بالمؤسسات التعليمية وتلامذتها بتفعيل مراقبة الأمن لمحيط المؤسسات، حفاظا على السير العادي للدراسة”.

ويشار إلى أن أستاذة لمادة التربية الإسلامية، في مدينة تطوان، تعرضت هي الأخرى، قبل أيام، إلى إعتداء جسدي من لدن أب لتلميذة تتابع دراستها بإعدادية “6 نوفمبر”، وذلك أمام مرأى الجميع، ونقلت الأستاذة، إثر ذلك إلى المستشفى الإقليمي “سانية الرمل” لتلقّي الإسعافات الضرورية بعدما أغمي عليها.