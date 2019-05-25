أمسية موسيقية مع فرقة عشاق الشيخ إمام | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 26/ 05/ 2019 الزمان: 21:15 المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله Advertisements يستضيف مركز خليل السكاكيني الثقافي أمسية موسيقية مع فرقة عشاق الشيخ إمام في حديقة المركز. تأسست فرقة عشاق الشيخ إمام بمبادرة من فنانين فلسطينيين عشقوا الإرث الفني الذي تركه الفنان الشيخ إمام عيسى. يهدف العمل على إحياء هذا اللون الغنائي الأصيل وترسيخ نهجه الفني الملتزم الذي يعكس نبض المجتمع العربي المصري العميق في ثقافته وفنه وبساطته وقسوة حياته.

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