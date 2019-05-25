العراق: صعود معدل إيرادات النفط بفضل التوتر الإيراني الأميركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجل العراق في نيسان/ أبريل الماضي رقما قياسيا في معدل إيرادات النفط الخام اثر ارتفاع الأسعار على خلفية تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن، بحسب بيان رسمي لوزارة النفط.

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام ما يقرب من 104 مليون برميل بإيرادات بلغت 7,02 مليار دولار .

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان معدل سعر البرميل بلغ 67,51 دولاراً.

وأشار إلى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

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وحقق العراق في آذار/ مارس عائدات بلغت 6,7 مليار دولار بنفس معدل التصدير لشهر نيسان/ أبريل.

وارتفعت أسعار النفط في الفترة الأخيرة اثر تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتّحدة منذ تشديد واشنطن العقوبات النفطيّة على طهران بداية أيّار/ مايو الحالي، ثم إعلان إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إرسال حاملة طائرات إلى الخليج لمواجهة أيّ تهديدات إيرانيّة.