دالية الكرمل: إصابة حرجة لشاب في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من قرية دالية الكرمل بصورة حرجة، وذلك في شجار وقع بعيد ظهر اليوم السبت.

وعلم أن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما، وتعرض للطعن خلال الشجار.

كما علم أن طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان قامت بنقله إلى مستشفى الكرمل في مدينة حيفا.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها تلقت بلاغا تضمن وقوع شجار في دالية الكرمل، أصيب خلاله شابان، وصفت إصابة أحدهما بأنها حرجة، بينما وصفت إصابة الثاني بأنها طفيفة، بحسب جهات طبية.

وأضاف بيان الشرطة أن قواتها وصلت إلى القرية، وبدأ محققو الشرطة بجمع إفادات وأدلة من موقع الجريمة.