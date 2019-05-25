انت الان تتابع تفاصيل خبر التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته إلى القدس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 03:58 مساءً - جدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، اليوم السبت، رفض بلاده نقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس المحتلة؛ التزاماً بالقرارات الأممية.

وقال بابيش لموقع "أوراق برلمانية" التشيكي: إن "التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها إلى القدس؛ فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف: إن "لا أحد في أوروبا يريد حالياً نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل حليف طويل الأمد لجمهورية التشيك، وثمة علاقات أكثر من اعتيادية بيننا".

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وتابع: "هناك توجهات راهنة لتمييز تلك العلاقات، غير أن التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، وباختصار هناك اتفاقات في الأمم المتحدة بهذا الشأن يجب علينا الالتزام بها".

وكان بابيش قد أكد، في أبريل 2018، أن سفارة جمهورية التشيك في دولة الاحتلال "لن تنتقل إلى القدس؛ لأن ذلك يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وجدير بالذكر أن موجة اعترافات دول عديدة بـ"القدس عاصمة لإسرائيل" تعود للعام الماضي، حيث جرى في 14 مايو 2018 نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وكان ذلك تنفيذاً لإعلان الرئيس دونالد ترامب، في 6 ديسمبر 2017، نقل سفارة بلاده إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل"، وهو ما سبب توتراً وموجة غضب بعدد كبير من دول العالم.