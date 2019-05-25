انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون قصف السعودية بـ"زلزال 1" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 03:58 مساءً - ذكرت وسائل إعلام حوثية، اليوم السبت، أن قواتهم الصاروخية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في جنوب غربي المملكة.

ونقل موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين، عن مصدر عسكري قوله إن قواتهم الصاروخية أطلقت صاروخاً من نوع "زلزال 1" محلي الصنع.

وأضاف أنهم استهدفوا تجمعات لعناصر الجيش السعودي في منطقة السديس بنجران، وفق ما ذكر الموقع.

وأشارت إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وخلّف قتلى وجرحى في الموقع المستهدف، دون تعليق من السعودية.

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ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ 3 هجمات في أقل من 48 ساعة بطائرة مسيرة على مطار نجران جنوبي السعودية.

وجرى في الهجوم استهداف منظومة صواريخ الباتريوت المضادة للصواريخ والقاعدة الجوية في المنطقة.

وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن من أكثر الجبهات دموية بالنسبة إلى القوات السعودية، وخلفت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.

ويشهد اليمن، منذ أربعة أعوام، حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية من جهة، ومسلحي "الحوثي" من جهة أخرى.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية في اليمن تحالفاً عسكرياً ضد مليشيا الحوثي، في حرب خلّفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة.