شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يوقع اتفاقا لتأهيل وصيانة مستشفى الديس بحضرموت والان مع التفاصيل

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مع مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت، اتفاقا لبدء تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة مستشفى الديس الشرقية بمحافظة حضرموت.

ونص التوقيع على ترميم وتأهيل وصيانة مستشفى الديس الشرقية في محافظة حضرموت، في إطار الجهود الداعمة والمتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ودعم مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في محافظة حضرموت لإعادة تطبيع الحياة بالمحافظات تزامنا مع عام التسامح.

وأكد حميد راشد الشامسي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت علی عمق ومتانة العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة واليمن الشقيق، والذي يأتي هذا المشروع كأحد ثماره هذه العلاقة المتميزة، لافتا إلى أن مشاريع دعم الجانب الصحي يأتي ضمن أولويات الهيئة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في المجالات الصحية والإنسانية ومساعدة الأهالي عبر دعم وتوفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.

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ودعا الشركة المنفذة إلی الإسراع في جعل المشروع واقعا ملموسا، خدمة لأبناء المحافظة الذين انتظروه كثيرا باعتباره أحد أهم روافد الخدمة الصحية في المدينة.

بدوره، أكد الدكتور رياض بن حبور الجريري، المدير العام لصحة ساحل حضرموت، على أهمية المشروع الممول من قبل دولة الامارات الشقيقة، والذي سيمثل نقلة نوعية للارتقاء بالخدمات الصحية في مستشفى الديس الشرقية، مجددا شكره، ووزارة الصحة والسكان وأبناء حضرموت للأشقاء في الإمارات على هذا الدعم الكبير لليمن ولمحافظة حضرموت على وجه الخصوص.

من جهته عبر مدير عام مديرية الديس الشرقية بحضرموت، ماهر عبد الرحيم باوزير، عن شكره وتقديره وباسم السلطة المحلية بمديرية الديس الشرقية، لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة اهالي المنطقه وعدم حاجتهم لقطع مسافات طويلة وعشرات الكيلوات اثناء احتياجهم للخدمات الصحية.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وقعت خلال هذا الشهر 6 مشاريع لدعم الجانب الصحي في محافظة حضرموت، يستفيد منه حوالي 3 مليون نسمة بالمحافظات الشرقية في الجنوب ( حضرموت، المهره، شبوة، سقطرى).