شكرا لقرائتكم خبر عن فرق هيئة المساحة الجيولوجية تواصل زيارتها لمواقع المحاجر بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

زار فريق الجيولوجيا بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، بعض المواقع بمنطقة وادي عوج في مديرية أرياف المكلا بمحافظة حضرموت.

وجرى خلال الزيارة التي شملت مواقع الكسارات والمحاجر المتواجدة بالوادي، احتساب كميات الخامات المستغلة من قبل المستثمرين المتواجدة، وكذلك النواتج المستخرجة من أعمال التعدين.

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وقام الفريق باحتساب تلك الكميات من خلال المعايير الجيولوجية المستمدة من قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية.

وحرص الفريق على إطلاع المستثمرين على أنظمة التعدين وقوانينه، وكيفية تجنب الإضرار بالجوانب البيئية بمناطق الامتياز والتجاوب مع تنفيذ اتفاقية المجتمع المحلي، وكذلك كيفية التعامل مع الطرق الحديثة في الاستخراج والحفاظ على الخامات من الإهدار.

وأخذ الفريق الذي قاده المهندس خالد بن بدر النهدي، والمهندس صادق عبدالله الرعود، جميع البيانات من أجل تحليلها حسب الجداول والتقارير.