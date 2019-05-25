شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 12 مليار دولار خلال أقل من شهر والان مع التفاصيل

أكدت البيانات والأرقام الرسمية في قطر وقطاعاتها الاقتصادية، الترويج المزيف الذي تصدره المؤسسات القطرية الحكومية، في ظل استمرار تأثر اقتصاد الدوحة بتبعات المقاطعة العربية لها.

وكانت بورصة قطر فقدت نحو 46.2 مليار ريال قطري "12.7 مليار دولار" من قيمتها السوقية، خلال الجلسات منذ مطلع مايو الجاري، حتى نهاية تداولات الخميس، بواقع 17 جلسة تداول، بحسب بيانات رسمية حديثة.

واستنادا إلى بيانات بورصة قطر، فأن القيمة السوقية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، استقرت عند 538.194 مليار ريال قطري "147.9 مليار دولار أمريكي".

وكانت تعاملات أبريل الماضي، قد أنهت الشهر الماضي، عن قيمة سوقية للشركات المدرجة "46 شركة" في بورصة قطر، قد بلغت 584.396 مليار ريال قطري "160.6 مليار دولار أمريكي".

والشهر الجاري، أنهت جميع الشركات المدرجة ببورصة قطر، الإفصاح عن نتائجها للربع الأول من 2019، والتي أظهرت تراجعاً في إجمالي أرباحها بنسبة فاقت 4%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، بحسب بيانات رسمية.

ويأتي هبوط أرباح الشركات المدرجة عن الربع الأول 2019، وسط أزمة حادة تواجهها مختلف القطاعات المؤلفة منها بورصة قطر، نتيجة شح السيولة وضعف السوق وبيئة الأعمال في البلاد، نتيجة المقاطعة العربية للدوحة من 2017.

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وتراجعت قراءة مؤشر بورصة قطر الرئيسي بنسبة 6.3% خلال تعاملات مايو الجاري، إلى 9730.52 نقطة في ختام تعاملات الخميس، نزولاً من قرابة 10.376 ألف نقطة، في ختام تعاملات أبريل الماضي.

وشهد مؤشر جميع أسهم العقارات في بورصة قطر هبوطا بنسبة تجاوزت 16% خلال تعاملات مايو الجاري، مقارنة مع نهاية تعاملات أبريل/نيسان الماضي، ليستقر عند 1600.02 نقطة.

وأضرت هذه المقاطعة بالسياحة، وقلصت طلب المشترين الأجانب على العقارات، ومنذ ذلك الحين تحركت قطر لتحرير قطاع العقارات بها، وإتاحة مناطق جديدة للمشترين الأجانب، في محاولة لتعزيز الطلب، وهو ما لم يتحقق.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، إن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة، التي تضررت بسبب فائض المعروض.

وكشف تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، الأحد الماضي، أن قطر رفعت من استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية إلى 1.46 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي وفق الأرقام الرسمية.

يأتي ذلك ضمن خطط قطر المستميتة لشراء المواقف لتغطية دعم وتمويل الإرهاب الذي تمارسه إقليميا؛ حيث سحبت حكومة الدوحة من سيولتها المالية في الأسواق المحلية، لتضخها في السندات والأذونات الأمريكية.