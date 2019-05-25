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القبض على متهمين اثنين تشاجرا بسلاح ناري غرب كربلاء

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وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ورود اخبار حول مشاجرة استخدم فيها السلاح الناري بين جارين في منطقة حي العامل أدت الى اصابة امرأة وطفل وحرق محل لبيع المواد الغذائية بسبب الخلافات".

وأضافت أن "جهود المفارز الامنية أثمرت عن القاء القبض على متهمين اثنين واللذين استخدما السلاح وضبط السلاح الناري المستخدم بحوزتهما ونقل المصابين الى المستشفى".

وأوضحت القيادة، أنه "تم احالة المتهمين الى الوحدات التحقيقية ودونت اقوالهما واعترفا صراحة باطلاق العيارات النارية واصابة المرأة والطفل وهذا تمهيدا لاحالتهم الى المحاكم المختصة بغية اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهما لنيل جزائهما العادل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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