القبض على متهمين اثنين تشاجرا بسلاح ناري غرب كربلاء

وأضافت أن "جهود المفارز الامنية أثمرت عن القاء القبض على متهمين اثنين واللذين استخدما السلاح وضبط السلاح الناري المستخدم بحوزتهما ونقل المصابين الى المستشفى".
وأوضحت القيادة، أنه "تم احالة المتهمين الى الوحدات التحقيقية ودونت اقوالهما واعترفا صراحة باطلاق العيارات النارية واصابة المرأة والطفل وهذا تمهيدا لاحالتهم الى المحاكم المختصة بغية اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهما لنيل جزائهما العادل".
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