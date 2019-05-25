الشباب والرياضة تكرم المنتخب الاولمبي

وقال رياض في بيان للوزارة تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الوزارة ومن منطلق رعايتها لقطاعي الشباب والرياضة، فإنها حريصة على دعم المنتخبات الوطنية وتقديم كل أنواع الإسناد وتذليل الصعوبات حتى تستطيع رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، مبينا إن الحكومة داعمة للرياضة العراقية وستوفر الأموال المطلوبة".وأضاف ان "الوزارة ستكمل الإجراءات الإدارية لصرف التكريم، وسيتم دعوة المنتخب الاولمبي لاستلام المكرمة وتوزيعها عليهم من قبل السيد الوزير في موعد قريب".

وكان المنتخب الاولمبي تصدر المجموعة الأسيوية الثالثة في التصفيات برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام إيران، مقابل نقطة لكل من تركمانستان واليمن.

وتقام نهائيات آسيا في تايلاند خلال المدة من 8 إلى 25 كانون الثاني 2020، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، وفي حالة حصول اليابان على أحد المراكز الثلاثة الأولى فإن صاحب المركز الرابع يحصل على بطاقة التأهل.

