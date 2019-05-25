2019-05-25 | 15:10
360 مشاهدة
قرر وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، تكريم المنتخب الاولمبي بكرة القدم المتأهل الى نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاما في تايلاند 2020.
وأضاف ان "الوزارة ستكمل الإجراءات الإدارية لصرف التكريم، وسيتم دعوة المنتخب الاولمبي لاستلام المكرمة وتوزيعها عليهم من قبل السيد الوزير في موعد قريب".
وكان المنتخب الاولمبي تصدر المجموعة الأسيوية الثالثة في التصفيات برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام إيران، مقابل نقطة لكل من تركمانستان واليمن.
وتقام نهائيات آسيا في تايلاند خلال المدة من 8 إلى 25 كانون الثاني 2020، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، وفي حالة حصول اليابان على أحد المراكز الثلاثة الأولى فإن صاحب المركز الرابع يحصل على بطاقة التأهل.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والرياضة تكرم المنتخب الاولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.