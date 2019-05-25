احتراق مطعم وسط الرمادي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في مطعم يقع في شارع ١٧ وسط مدينة الرمادي"، مبينا ان "الحريق ادى الى وقوع خسائر مادية، دون وقوع خسائر بشرية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني اكد ان التحقيقات الاولية تشير الى ان سبب الحريق هو حدوث تماس كهربائي".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني اكد ان التحقيقات الاولية تشير الى ان سبب الحريق هو حدوث تماس كهربائي".
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