اخبار العالم

احتراق مطعم وسط الرمادي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في مطعم يقع في شارع ١٧ وسط مدينة الرمادي"، مبينا ان "الحريق ادى الى وقوع خسائر مادية، دون وقوع خسائر بشرية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني اكد ان التحقيقات الاولية تشير الى ان سبب الحريق هو حدوث تماس كهربائي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتراق مطعم وسط الرمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا