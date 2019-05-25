وقال بري عند استقباله السيناتور أنجيل والوفد المرافق له في بيروت، إنه "ليس متشائماً حول الأوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم".
وبشأن المساعي الأمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، شدد بري للوفد الأمريكي على أن "لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر لإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان اللبناني لسيناتور أميركي: لا نريد حرباً مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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