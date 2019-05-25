واضاف انه "لا صحة لما تم تداوله عن أن سبب العزل هو استيراد لقاحات ومصول فاسدة ومنتهية الصلاحية"، مشيرة الى ان "جميع اللقاحات والمصول يتم استيرادها من افضل المصادر ووفق معايير عالمية معتمدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تصدر توضيحا بشأن ما أثير حول قرار الوزارة بعزل اثنين من موظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.