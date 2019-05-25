الصحة تصدر توضيحا بشأن ما أثير حول قرار الوزارة بعزل اثنين من موظفيها

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قرار عزل اثنين من موظفي الوزارة كان وفق توصيات تحقيق أُصولي اجراه مكتب المفتش العام لوزارة الصحة".

واضاف انه "لا صحة لما تم تداوله عن أن سبب العزل هو استيراد لقاحات ومصول فاسدة ومنتهية الصلاحية"، مشيرة الى ان "جميع اللقاحات والمصول يتم استيرادها من افضل المصادر ووفق معايير عالمية معتمدة".