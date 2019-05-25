بعد براءته.. السلطات المصرية تسمح لحبيب العادلي بالتصرف في أمواله

بعد صدور حكم بات ببراءتهم من تهمة الكسب غير المشروع، قرر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية، رفع أسماء كل من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وكذلك رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور زكريا عزمي، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما في مارس/آذار 2015 ببراءة وزير الداخلية الأسبق من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما هو قيمته 181 مليون جنيه مصري، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأبنائه، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائياً.

وفي قضية رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، كانت محكمة شمال القاهرة أصدرت حكما في فبراير 2017 ببراءته وشقيق زوجته من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وطعنت النيابة على البراءة أمام محكمة النقض، وتم رفضه وأصدرت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي حكمها ببراءتهما، ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه.