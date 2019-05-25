سريلانكا تبحث عن مشتبه بهم في اعتداءات الفصح

قام الجيش السريلانكي، السبت، بعمليات دهم في محاولة للعثور على أعضاء في التنظيم الإرهابي المحلي الذي نفذ اعتداءات أحد الفصح التي أسفرت عن 258 قتيلا و500 جريح الشهر الماضي.

وأكد مسؤول عسكري: "تجري حاليا عمليات تطويق وبحث خاصة في ثلاث مناطق خارج كولومبو".

ونفذت السلطات عمليات مماثلة في شمال غرب البلاد، حيث أدَّت أعمال شغب ضد مسلمين إلى مقتل شخص وتسببت في تدمير مئات المحال التجارية والمنازل التي يملكها مسلمون، بالإضافة إلى مساجد.

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وأوقفت قوات الأمن عددا كبيرا من الأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بالاعتداءات وبأعمال العنف ضد مسلمين.

وأعلنت السلطات السيرلانكية سريان حظر التجول في إقليم لانكان شمالي كولومبو عاصمة البلاد، بدءا من الثلاثاء 14 مايو/أيار الجاري وإلى أجل غير مسمى، عقب مقتل رجل مسلم في أعمال شغب ضد مسلمين.

وتأتي الهجمات التي استهدفت مسلمين عقب هجمات عيد الفصح الإرهابية التي أوقعت 253 ضحية في 21 أبريل/نيسان.

وتم تخفيف حظر التجول الليلي الذي كان مفروضا على جميع المناطق، وأبقته في الإقليم الشمالي الغربي، حيث قتل رجل مسلم على أيدي مثيري شغب، الإثنين، كما أفادت الشرطة في رد عنيف على هجمات الشهر الماضي.

ومدد الرئيس مايثريبالا سيريسينا الأربعاء الماضي حالة الطوارئ المفروضة منذ الاعتداءات الانتحارية في 21 أبريل/نيسان، بهدف الحفاظ على "الأمن العام".