محمد بن زايد: اﻹمارات والأردن نموذج للوحدة والأخوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدَّم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، التهنئة للأشقاء في المملكة اﻷردنية الهاشمية بعيد الاستقلال.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له السبت: "تهانينا للأشقاء في المملكة اﻷردنية الهاشمية بعيد الاستقلال.. مناسبة تخلد ذكرى انطلاقة الأردن نحو آفاق البناء والتنمية الشاملة واليوم في ظل قيادة أخي الملك عبدالله بن الحسين يحث الخطى نحو التطوير والنهضة الحضارية اﻹمارات واﻷردن نموذج في الوحدة واﻷخوة المتجذرة".





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وقد بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الجمعة، برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالأردن.