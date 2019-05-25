مقتل 23 نزيلا في أعمال شغب داخل سجن بفنزويلا

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صورة أرشيفية
قُتل 23 نزيلا بعدما فتح حراس أحد السجون في فنزويلا النار لإنهاء أعمال شغب، وذلك بحسب ما أعلنته جماعة ترعى حقوق السجناء في فنزويلا. وأوردت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مرصد السجون الفنزويلية أن 18 حارسا آخر أصيبوا في حادث اليوم بسجن يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد التي تبعد نحو 350 كيلومترًا عن العاصمة كاراكاس. وتتعرض فنزويلا لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لا سيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقال جوايدو إنه مستعد لتولي الرئاسة مؤقتا بدعم من القوات المسلحة تمهيدا للانتخابات، إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصر على التمسك بالسلطة واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب ضده. وفي 10 مايو الجاري، رحّب جوايدو، بفكرة التدخل العسكري الأجنبي، مؤكدا أنه مستعد لقبول تدخل عسكري أمريكي بهدف
وقال جوايدو إنه مستعد لتولي الرئاسة مؤقتا بدعم من القوات المسلحة تمهيدا للانتخابات، إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصر على التمسك بالسلطة واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب ضده.وفي 10 مايو الجاري، رحّب جوايدو، بفكرة التدخل العسكري الأجنبي، مؤكدا أنه مستعد لقبول تدخل عسكري أمريكي بهدف المساعدة في إدارة الحالة السياسية الطارئة التي تعيشها فنزويلا.
وقال: "إذا تقدم الأمريكيون بعرض حول التدخل العسكري، فإنني من المحتمل أن أقبل به"، وفقا لما ذكرته "يورو نيوز"، التي أشارت إلى أن مشرعين فنزويليين اثنين كانا قد تقدما باللجوء السياسي لسفارات أجنبية أمس، وسط أجواء حملة فرض النظام التي تفرضها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على حلفاء جوايدو (تفاصيل).
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