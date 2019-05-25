انت الان تتابع اليونيسف: 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت بسبب الغذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اليونيسف
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن حوالي 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت ما لم يتوفر التمويل الذي يقدر بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في غضون أسابيع، وذلك لعلاج سوء التغذية. وقال المتحدث باسم اليونيسف كريستوف بوليارك، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم السبت، "إن الوضع الإنساني في أفغانستان هو من أسوأ الكوارث على الأرض"، محذرًا من أن العنف المتزايد والجفاف الشديد الذي حدث العام الماضي قد جعلا مئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة عرضة لخطر كبير في غرب وشمال أفغانستان.
وأضاف أن هناك مليوني طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد من بينهم 600 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، وأن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم هو طفل يحتاج إلى علاج عاجل وإلا فقد يموت.وأوضح بوليارك، أن اليونيسف هي المزود الوحيد لعلاج سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن عدد اليافعين
وأضاف أن هناك مليوني طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد من بينهم 600 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، وأن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم هو طفل يحتاج إلى علاج عاجل وإلا فقد يموت.
وأوضح بوليارك، أن اليونيسف هي المزود الوحيد لعلاج سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن عدد اليافعين الذين يعانون من هذه الحالة ظل ثابتا لسنوات، محذرا من أن عدم حصول اليونيسف على المال لشراء هذا العلاج يعني أن المصابين بسوء التغذية الحاد لن يحصلوا عليه.
وتابع المتحدث باسم اليونيسف، أن "اليونيسف تود في عام 2019 أن تصل إلى 60% من الأطفال ولا تطمح لـ100% ولكنها لا تستطيع ذلك"، محذرًا من أن الأمر مقلق للغاية، وأنها إذا لم تحصل على 7 ملايين دولار خلال 3 أسابيع فلن تحصل 1300 منشأة في جميع أنحاء البلاد على هذا العلاج.
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