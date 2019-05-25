انت الان تتابع ارتفاع قتلى حادث سجن فنزويلا إلى 29 وإصابة 19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
أعلن مسؤول فنزويلي أن 29 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 19 شخصا آخرين، إثر اشتباكات مسلحة بين حرس أحد السجون الواقعة في ولاية بورتوجيزا، وسط البلاد، وبعض السجناء. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أن الحادث وقع بعد رفض سجناء كثير منهم كانوا مسلحين، دخول مسؤولين فنزويليين خشية تعرضهم للسرقة، مضيفة أن انفجارا واحدا على الأقل وقع في هذه الأثناء. وأكد مسؤول بمكتب الادعاء العام الفنزويلي، رفض ذكر اسمه، مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في الحادث.
كانت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، قد أوردت، اليوم الجمعة، عن مرصد السجون الفنزويلية، مقتل 23 نزيلا بعدما فتح حراس أحد السجون النار لإنهاء أعمال شغب، وإصابة 18 حارسا آخر، بسجن يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد التي تبعد نحو 350 كيلومترًا عن العاصمة كاراكاس.وتتعرض فنزويلا لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة،
كانت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، قد أوردت، اليوم الجمعة، عن مرصد السجون الفنزويلية، مقتل 23 نزيلا بعدما فتح حراس أحد السجون النار لإنهاء أعمال شغب، وإصابة 18 حارسا آخر، بسجن يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد التي تبعد نحو 350 كيلومترًا عن العاصمة كاراكاس.
وتتعرض فنزويلا لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لا سيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقال جوايدو إنه مستعد لتولي الرئاسة مؤقتا بدعم من القوات المسلحة تمهيدا للانتخابات، إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصر على التمسك بالسلطة واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب ضده.
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