البحرية المالطية تنقذ 216 مهاجرا في البحر المتوسط

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مهاجرون تم انقاذهم قبل عشرة أيام في البحر المتوسط على متن سفينة تابعة للبحرية المالطية رست قبالة سواحل فاليتا في 13 ابريل 2019

أعلنت البحرية المالطية السبت أنها أنقذت ليل الجمعة السبت 216 مهاجرا كانوا على متن زورقين يواجهان صعوبات في البحر المتوسط.

وكان يفترض أن يصل هؤلاء المهاجرون إلى فاليتا السبت اليوم الذي يصوت فيه الناخبون المالطيون في الانتخابات الأوروبية.

وتم إنقاذ مجموعة أولى من المهاجرين مساء الجمعة بعد نداء استغاثة أطلقوها مع تسرب المياه إلى زورقهم.

وتلقت مالطا ليل الجمعة السبت نداء استغاثة آخر. وعادت سفينة دورية كانت متوجهة إلى فاليتا أدراجها لإنقاذ هذه المجموعة الثانية. وقالت البحرية المالطية أن بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم نساء وأطفالا.

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وفعلت مالطا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 450 ألف نسمة ويقع إلى الجنوب من صقلية، ما بوسعها لدفع إيطاليا إلى التكفل بإنقاذ واستقبال المهاجرين الذين ينطلقون من ليبيا لمحاولة الوصول إلى أوروبا.

لكن الغياب شبه التام لسفن الإنقاذ قبالة سواحل ليبيا وحزب الحكومة الشعبوية الإيطالية أعادا فاليتا إلى خارطة الهجرة.

وبذلك يرتفع إلى 500 عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الأرخبيل الصغير منذ كانون الثاني/يناير، مقابل 1425 لكل إيطاليا.

وكانت مالطا استقبلت في نهاية آذار/مارس ناقلة نفط صغيرة خطفها مهاجرون تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا. وحكم على ثلاثة فتية بسبب خطف السفينة لكن المهاجرين ال105 الآخرين تم استقبالهم كطالبي لجوء.