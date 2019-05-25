وزير الصحة البريطاني ينضم لسباق الساعين لرئاسة الوزراء

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وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم السبت إنه سيخوض المنافسة على زعامة حزب المحافظين ليصبح خامس مرشح يعلن عزمه الترشح ليحل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وسبق هانكوك في إعلان الترشح للمنصب كل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي ينظر له على أنه المرشح الأوفر حظا، وجيريمي هنت وزير الخارجية الحالي وروري ستيوارت وزير الدولة للتنمية الدولية وإيستر مكفي وزيرة العمل والمعاشات السابقة.

وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”سأترشح لأصبح رئيس الوزراء المقبل لأنني أعتقد من أعماق قلبي أننا في حاجة لزعيم من أجل المستقبل وليس من أجل الحاضر فحسب“.

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وأضاف ”بالطبع يتعين أن ننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوف أفعل“.

كانت ماي قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين في السابع من يونيو حزيران بعدما أقرت بهزيمتها في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها المبرم مع الاتحاد الأوروبي لانفصال بريطانيا.

وقال حزب العمال المعارض إنه يريد إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.