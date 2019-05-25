انت الان تتابع ترامب يدعو إلى استثمار ياباني أكبر في بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت قادة الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات‭‭‭ ‬‬‬شركاتهم في الولايات المتحدة وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.

ووصل ترامب إلى اليابان في وقت سابق يوم السبت في زيارة دولة.

وقال لكبار مديري الشركات اليابانية إنه لم يكن هناك قط وقت أنسب للاستثمار في الولايات المتحدة من الوقت الحالي.