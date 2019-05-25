توقعات بتأجيل الانتخابات في الجزائر لعدم التئام شروط إجرائها

قال أستاذ القانون بجامعة سطيف نواري جعفري إن الجزائر تتجه نحو إلغاء الانتخابات المقررة في الرابع حزيران/ يونيو المقبل لعدم التئام شروط إجرائهما، وأول تلك الشروط وفقه "عدم وجود مرشحين".

وأضاف في اتصال مع قناة "الحرة" أن 77 مرشحا سحبوا استمارات الترشح، بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية "لكن لا أحد منهم تقدم بملفه للمجلس الدستوري".

وأكد جعفري ، على أساس ذلك، عدم استيفاء شروط إجراء انتخابات الرئاسة، وكشف في السياق أن السلطة تعي ذلك جيدا، "حتى قايد صالح الذي أكد ضرورة إجراء الانتخابات لم يذكر تاريخ الرابع منيوليو خلال خاطبه الأخير" يلفت جعفري الذي يرى في ذلك مؤشرا على قرار السلطة تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد المرحلة الانتقالية "نزولا عند رغبة الشعب واضطرارا في الوقت نفسه" على حد تعبيره.

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من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر بلقاسمي عثمان، ضرورة "إصغاء السلطة لمطالب الشعب" مذكرا بالشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال مظاهرات الجمعة الرابعة عشرة والتي تمحورت أساسا حول عدم إجراء الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية من دون مشاركة رموز النظام السابق، خصوصا رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.

وقال بلقاسمي في الصدد إن "الجزائر تعيش حالة استثنائية ولن تستطيع حتى تنظيم مباراة في كرة القدم على وجه سليم، فكيف لها أن تنظم انتخابات بهذه الأهمية؟".

ونوه بلقاسمي بانسحاب المرشح علي لغديري من الترشح "احتراما لإرادة الشعب" كما صرح لوسائل إعلام محلية.