هكذا اعتمد نظام الحمدين بشأن ترديد أكاذيب القرصنة

سلط موقع "قطر يليكس" التابع للمعارضة القطرية، الضوء على قيام نظام الحمدين باستئجار الإخوان لترديد أكاذيب القرصنة.

بكائية سنوية اعتاد تنظيم الحمدين عليها؛ للتسويق لأكاذيبه التي بدأها مثل هذه الأيام قبل عامين، من خلال إدعاء اختراق وكالة أنباءه، ليجدد في الذكرى الثانية لقرار الدول المكافحة للإرهاب عويله السنوى، بالحديث عن اختراق وكالة قنا، والهجوم على الأشقاء، مستخدما أذرعه الإخوانية للتنديد بالمقاطعة التي فرضت عليه بسبب دعمه للإرهاب، وتقربه من النظام الإيراني المعادي للدول العربية.

بدأت أبواق تميم الإعلامية الترويج لأزمتها التي اندلعت بعد قرار الرباعي العربي "مصر، الإمارات، السعودية، البحرين" بقطع العلاقات مع قطر، من خلال استدعاء خبراء محسوبين على الإخوان، أحدهم بريطاني اعتاد الظهور على قنوات الإخوان التي تبث من تركيا بأموال قطرية، وآخرين أذرع إعلامية لحركة حماس الإخوانية بقطاع غزة.

أول المتحدثين الذين اعتمدت عليهم صحف الأمير الصغير تميم بن حمد هو "توبي كيدمان"، وهو محلل بريطاني، وحقوقي قريب من لوبي الإخوان المسلمين بلندن، اعتاد الظهور بشكل متكرر على قناة مكملين الإخوانية، وترديد نفس العبارات الإخوانية، التي اعتاد قادة التنظيم استخدامها لحشد أتباعهم.

ونقلت صحيفة الشرق القطرية القريبة من رجال تميم في الدوحة، عن توبي كيدمان، بعدما عرفته بالخبير البريطاني في القانون الدولي، قوله إن وكالة الأنباء القطرية كانت ضحية اختراق، وذلك وفق تأكيد وكالة التحقيق الأميريكية والأوروبية، ومن الضروري تحديد هوية المسؤولين ومحاكمة مرتكبيها وفقا لذلك، ويجب مساءلة الدول والأفراد المسؤولين عن هذه القرصنة، كي لا يحدث مثل هذا الموقف مستقبلا.

واستخدم كيدمان عبارات مطاطية حول عملية قرصنة زعم أنها حدثت قبل عامين، ولم يقدم دليلا على ما قاله، كما أن التقرير القطري لم يتعدى كونه ترديد لاتهامات قديمة، لم تقدم دوحة الأكاذيب دليلا عليها.

المرتزق البريطاني الذي استدعته قطر للدفاع عن أكاذيبها وتبني موقفها، ليس جديد عليه القيام بمثل هذه الأدوار، فمنذ عزل الشعب المصري لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013، دأب المحامي الإنجليزي على حضور كافة الفعاليات التي نظمها التنظيم الدولي للإخوان للهجوم على الدولة المصرية.

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في تقرير ثاني كشف حجم المعاناة التي تئن منها الإمارة الخليجية المارقة بسبب مقاطعتها من قبل الدول العربية، ساقت الشرق آراء اثنين من الصحفيين الإخوان في قطاع غزة، والتابعون بشكل مباشر لحركة حماس الإخوانية، حيث دأبا على تبين مواقفها والدفاع عنها، إضافة لتلقى تمويلات باهظة من دوحة التطرف، لتنفيذ أجندتها.

أول المتحدثين الذين قدمته الشرق على اعتباره مفكر فلسطيني، وليس صحافي حمساوي، هو الفلسطيني مصطفى الصواف، وهو أحد الأذرع الإعلامية الموالية لحماس، والذي يتبني وجهة نظرها ويدافع عنها في كتاباته.

الصواف الذي اعتمدت عليه صحف تميم، أيضا دأب على تقديم فروض الطاعة لأسياده من عصابة آل ثاني، فما أن اندلعت الأزمة القطرية في يونيو 2017، حتى سارع للتصريح لوسائل إعلام غربية للقول بأن حركة حماس الإخوانية تقف قلبا وقالبا مع إمارة قطر، وهاجم دول الرباعي العربي.

خلال تصريحاته للصحيفة القطرية حاول الصواف الدفاع عن الموقف القطري، معتمدا على تصريحات جوفاء، لم تستند إلى أدلة أو حتى تحليلات عقلانية للأزمة، بل مجرد كلام فضفض عن تشويه متعمد لقطر.

البوق الثاني الذي اعتبرته صحف تميم مفكر فلسطيني هو إياد القرا، رئيس تحرير جريدة فلسطين اليومية، والذي حاول تفسير الأزمة من منظور إعلامي معتمدا على بيانات كاذبة تروجها قطر.

المزاعم القطرية حول كذبة القرصنة لم ترددها وسائل الإعلام شبة الرسمية في قطر، بل امتدت للمسؤولين الدبلوماسيين، حيث غرد محمد بن عبد الرحمن، وزير الخارجية القطري بكلمات في نفس الإطار.

وقال وزير خارجية الحمدين عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "يصادف الليلة الذكرى الثانية لطعنة الظهر التي تعرض لها الشعب القطري بجريمةِ قرصنةٍ مدبرة و تلفيق و أكاذيب برر بها الطاعن حصاره الجائر على دولة قطر وشعبها. جريمةٌ وضعت شعوب دول الخليج في موقفٍ مفككٍ لا يحسد عليه"