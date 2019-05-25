الوطن: “بريكست” بعد جولات ماراثونية كثيرة انتهت بالفشل

قالت صحيفة خليجية، "أتت استقالة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من رئاسة الحكومة البريطانية بعد تعذر التوافق على مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بعد جولات ماراثونية كثيرة انتهت بالفشل في الحصول على دعم البرلمان البريطاني للخطة المقررة للانسحاب".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - " في الوقت الذي تجري فيه الانتخابات التشريعية الأوروبية وسط خلاف حول الكثير من السياسات ودعوات المتطرفين من كافة الأطياف الأوروبية والأحزاب القومية العنصرية لخوض الانتخابات في مواجهة التفكك الذي تعاني منه القارة العجوز فيما يتعلق بالكثير من الملفات وخاصة الهجرة.

وتابعت "تنحي ماي بعد ضغوطات كثيرة من نواب في الحزبين الرئيسيين “العمال و”المحافظين” الذي تنوي التنحي من زعامته أيضاً، يبين الجمود الهائل الذي تعاني منه الأحزاب الكبرى سواء فيما يتعلق بالقضايا الداخلية المصيرية، أو بالعلاقات مع باقي دول الاتحاد الأوروبي عبر العجز عن رسم سياسات تبعد التوترات والخلافات حيال السياسة الأوروبية برمتها، بوجود أحزاب متطرفة وشعبوية وجدت بكل هذا التخبط سلماً لمحاولة الصعود واقتناص أكبر عدد من الأصوات العائدة لمتذمرين ومستائين من السياسات العقيمة التي لم تقدم حلولاً للكثير من المضاعفات التي تنعكس على كل شيء في القارة العجوز.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتقدم صفوف الليبراليين في مواجهة الحركات الشعبوية، ينظر إلى الانتخابات المرتقبة التي تنتهي، على أنها مصيرية وقد تحدد مستقبله السياسي برمته وسط احتجاجات تتناقص تباعاً وإن كان اليمين الفرنسي قد بات يشكل أزمة ضاغطة في كل انتخابات أو استحقاق سياسي في العديد من القضايا".

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وبينت أن "العناوين العريضة التي طرحها ماكرون تعكس القلق الشديد ليس على مستقبله كرئيس شاب فقط، بل على وحدة القارة الأوروبية برمتها عبر تحذيره علناً من مخاوف تفكك الاتحاد الذي يواجه خطراً وجودياً بحسب ما ذكره، داعياً إلى بناء ما وصفه “ائتلاف كبير من التقدميين” في وجه من يعملون إلى تدمير أوروبا عبر القومية".

وذكرت أنه "من المفروض انتخاب 751 نائباً للاتحاد الأوروبي، سيكونون في صدارة المسؤولية عن سياسته الملزمة لجميع دوله، مع الأخذ في الاعتبار نية انتخاب نواب إضافيين لكل دولة مكان نواب بريطانيا بعد الانفصال المرتقب الذي يصعب التكهن بمآلاته خاصة مع الدعوات المتصاعدة لإجراء استفتاء جديد لا يبدو حتى اليوم أنه يشهد قبولاً عارماً يجعله ممكناً".

وقالت "تخبط القارة العجوز وتضارب سياساتها جعلها في موقف ضعيف أمام دورها الواجب تجاه المستجدات العالمية والمسؤولية التي يفترض أن تقوم بها، لكن هذا يبدو نتيجة طبيعية لدول الاتحاد العاجزة عن حل أزماتها ذاتها، قبل أن تتم مطالبتها بالعمل لحل مشاكل وقضايا ثانية في عدد من مناطق العالم، وإن كان هذا لا يبرر السلبية الأوروبية تجاه الكثير من القضايا والمشاكل والأزمات".