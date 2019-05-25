تحطم مروحية أمريكية في أفغانستان وإصابة طاقمها

أكد مسؤول أمريكي، السبت، إصابة ركاب وطاقم مروحية عسكرية أمريكية خلال "هبوط صعب" للمروحية في أفغانستان أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما "لم تتعرض لأي نيران أو عمل معاد".

وقال الكولونيل ديفيد باتلر، الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، إن طائرة "سي إتش-47" شينوك" اصطدمت بقوة بالأرض أثناء هبوطها لإنزال الركاب خلال مهمة في ولاية هلمند.

وأوضح أن المروحية دمرت بالكامل خلال هبوطها، مشيرا إلى أن ركاب المروحية الأفغان والأمريكيين جرحوا لكنهم جميعا في حالة مستقرة ويتوقع شفاؤهم.

وتشكل مروحيات شينوك التي يسهل التعرف عليها لوجود مروحتين واحدة في مقدمتها وواحدة في جزئها الخلفي، العمود الفقري للقوات الأجنبية في أفغانستان وتستخدم في نقل القوات والإمدادات في جميع أنحاء البلاد.