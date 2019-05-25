صحيفة: الولايات المتحدة لا تستطيع قهر إرادة الشعب الفلسطيني

أكدت صحيفة إماراتية، أن تقويض "الأونروا" هو جزء من المسعى الأمريكي لفرض التسوية التي يجري العمل على تسويقها، خصوصاً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في أغسطس الماضي، وقف دعمها للوكالة في هذا الإطار.

وقالت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" - " تستطيع الولايات المتحدة أن تنفض يدها من كل القرارات الدولية، كما يمكنها أن تمارس ما أمكنها من الضغوط السياسية والاقتصادية على دول وشعوب العالم، لكنها لا تستطيع أن تقهر إرادة هذه الشعوب، أو تلغي وجودها، وحقها في تقرير مصيرها .. الاستهتار الأمريكي بالقرارات الدولية والقيم الأخلاقية المفترضة في العلاقات مع الآخرين، يترسخ في زمننا الحالي بالهجمة على اللاجئ الفلسطيني المعدم الذي شرده الاحتلال الإسرائيلي من أرضه، في محاولة لتجريده من أبسط حقوقه الإنسانية، وهو حقه في الحياة بالحدود الدنيا، من خلال السعي لنسف وكالة إغاثة وتشغيل الفلسطينيين، كمقدمة لتصفية قضيته".

وتابعت أن " المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، دعا علانية في كلمة له قبل أيام، أمام مجلس الأمن، إلى حل الوكالة لأنها عبارة عن "ضمادة" على حد قوله، معتبراً أن نموذج الوكالة "خذل الشعب الفلسطيني".

وشددت "الخليج" على أن الولايات المتحدة لا تستطيع قهر إرادة الشعب الفلسطيني الذي ما زال، بعد سبعين عاماً على نكبته، صامداً، صابراً، متشبثاً بحقه، ويقدم أفواج الشهداء بلا تردد في صراع غير متكافئ بين صاحب الأرض، وشذاذ الآفاق الذين تم استيرادهم من كل حدب، وصوب ..

كما لا يستطيع جرينبلات أن يشطب وجود وكالة "الأونروا" بقرار منه، فهي لم تنشأ بقرار أمريكي، بل بقرار دولي من الجمعية العامة، وهي وحدها لها الحق في ذلك